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Sakaryalı işletmeci dondurucu soğukta "kar banyosu" yaptı

19.01.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryalı işletmeci dondurucu soğukta "kar banyosu" yaptı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dondurucu soğuğa aldırmayan alabalık tesissi işletmecisi Yılmaz Sarı, kar banyosu yaptı, kar üzerinde kahve içip gençlerle oyun oynadı.

İlçede iki gündür etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Yılmaz Sarı da zinde kalmak ve eğlenmek için işletmeciliğini yaptığı alabalık tesisinin önünde, kıyafetlerinin bir kısmını çıkarıp kendisini kara bıraktı.

Soğuk havaya aldırış etmeden ağaçların altında dallardan dökülen karlarla banyo yapan Sarı, salıncakta sallandı, kar üzerinde kahve içip gençlerle oyun oynadı.

Yyaklaşık 20 yıldır kar banyosunu yaptığını belirten Sarı, "Sağlıklı yaşama dönük zinde kalmak için yapıyorum. Bunu yaparken kendi çapımda eğleniyorum." dedi.

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