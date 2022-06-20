Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo'yu renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kasongo." ifadelerine yer verildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz