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Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaştı

20.06.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo'yu renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen Kabongo Kasongo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kasongo." ifadelerine yer verildi.

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