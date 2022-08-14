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Sakaryaspor forvet oyuncusu Artem Kravets'i renklerine bağladı

14.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor forvet oyuncusu Artem Kravets'i renklerine bağladı

Sakaryaspor forvet oyuncusu Artem Kravets'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, forvet oyuncusu Artem Kravets'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Kravets." ifadelerine yer verildi.

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transfer Konyaspor Sakaryaspor

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