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Sakaryaspor-Göztepe maçının ardından

14.08.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren: - "Önümüze daha umutla bakacağımız bir süreç bizi bekliyor" - Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay: - "Bu galibiyeti Fırat Albayrak kardeşimize armağan ediyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0 yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, takım olarak kötü oyun sergilediklerini söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maç itibarıyla kendi sahalarında ve kendi seyircileri önünde kazanmak istedikleri ama mağlubiyetle sonuçlanan bir günü geride bıraktıklarını ifade etti.

Özellikle ligin ilk maçlarında takımların konsantrasyonunun düşük olduğunu dile getiren Püren, bugün aynı olayı kendilerinin yaşadığını belirtti.

Hazırlık döneminde uygulamaya çalıştıkları, yapmak istedikleri birçok şeyi bugün psikolojik faktörlerden kaynaklı olarak sahaya yansıtamadıklarını aktaran Püren, hazırlık dönemleriyle lig maçlarının farklılıklar gösterdiğini, bu tür kazaların yaşanabileceğini anlattı.

Erken yenilen gol ve 10 kişi kalmalarının oyun düzenlerini değiştirdiğine işaret eden Püren, "Önemli olan bizim oyunsal sürecimizin nasıl başladığı ve nasıl bittiğidir. Bugünkü oyundan açıkçası şahsım adına memnun değilim. Burada bunu kaza olarak nitelendireceğiz ama kendimizi eleştirmezsek doğruları bulamayız. Bunu da yapacak iradeye sahibiz. Güçlü bir camiayız." şeklinde konuştu.

Püren, takımda motivasyon eksikliği olduğunu yineleyerek, "Kaybedilmiş bir şey yok, ilk maçtı. Eksikliklerimizi göreceğiz, hatalarımızı göreceğiz, bunlardan ders çıkaracağız. Önümüze daha umutla bakacağımız bir süreç bizi bekliyor." dedi.

Oyuncuların bireysel performanslarından ziyade takımın bütün olarak konuşulması gerektiğine değinen Püren, "Hep birlikte kötüydük, kötü bir oyunu ortaya koyduk. İstediğimizi yapamadık. Bence oyunsal olarak taraftarımızı memnun edecek bir oyun oynamadık." değerlendirmesinde bulundu.

- Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay ise geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Albayrak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Taraftarıyla bütünleşmiş bir camia olduklarını aktaran Altay, "Bu galibiyeti Fırat Albayrak kardeşimize armağan ediyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

Maçın başından sonuna kadar istediklerini yaptıklarını belirten Altay, maça çok iyi başladıklarını ve oyun planlarını rakibin üzerinde birçok pozisyon yakalayarak uyguladıklarını kaydetti.

Biraz ciddiyetten uzaklaşıldığında hemen cezanın kesildiğini ifade eden Altay, "Bugün de tam böyle bir maç oluyordu. Son dakika ayağımızdaki topu rakibe verdik. Faul olmasa inanılmaz üzülürdüm." şeklinde konuştu.

Sakaryaspor taraftarının içinde maç izlemiş birisi olarak, iki takımın dostluğunun Türk futbola örnek olmasını dileyen Altay, "Kazanmak kaybetmek bir yana, bu olgunun Türk futbolunda her sahada bir parça yerleşik olmasını temenni ediyorum." dedi.

Altay, Sakaryaspor'a sezon boyunca başarılar diledi.

Maçın uzatma dakikalarında Sakaryaspor'un attığı ve VAR'da iptal edilen golün sorulması üzerine Altay, "Normalde bir temas vardı, golün faul olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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