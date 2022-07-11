Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet Sinan Kurumuş'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Sinan Kurumuş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Sinan." ifadelerine yer verildi.

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