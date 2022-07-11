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Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı

11.07.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı

Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 27 yaşındaki forvet Sinan Kurumuş'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Sinan Kurumuş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Sinan." ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor, Sinan Kurumuş'u renklerine bağladı

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