Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Tuncay Şanlı getirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda Şanlı'nın Sakaryaspor'da forma giydiği dönemde attığı gole yer verildi.
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