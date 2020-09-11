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Sakin olmak her yerde hayat kurtarıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 11.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Pandemi dolayısıyla deniz sezonunun daha yoğun geçtiği bu günlerde, karadaki çeşitli kısıtlamalardan kaçanlar da tatilini su üstünde kullanmayı tercih etti.

Sakin olmak her yerde hayat kurtarıyor

Pandemi dolayısıyla deniz sezonunun daha yoğun geçtiği bu günlerde, karadaki çeşitli kısıtlamalardan kaçanlar da tatilini su üstünde kullanmayı tercih etti. Yaz döneminde ve özellikle su üstünde en sık yaşanan kazaların başında denize düşme olayları yaşandığını belirten Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, havaların soğumaya başladığını belirterek denize düşenlerin neler yapması gerektiğini açıkladı.
Kişiler ne kadar iyi yüzme bilirse bilsin bazı durumlarda istenmeyen sonuçlar doğuracak kazalar meydana gelebildiğini ve denize düşme olaylarında sakinliğini kaybedenlerin hayatını kaybetme riskinin daha yüksek olduğunu belirten Su Üstinde Blog Yöneticisi Eren Budaklı, “Her şeyden önce denize düştüğünüzde sakin kalmalı ve enerjinizi harcayacak hareketlerden kaçınmalısınız. İnsanların sizi ne kadar sürede kurtarmaya geleceği belli olmayacağından dolayı var olan enerjinizi olabildiğince tasarruflu kullanmanız gerekir. Vücut ısınızı korumanız oldukça önemlidir. Çünkü özellikle soğuk olan sularda kişiler bu durumdan etkileneceğinden dolayı 10-15 dakika gibi bir süre sonra halsiz düşebilirsiniz. Vücudunuzun olabildiğince az su ile temas etmesini sağlamak amacı ile kıyafetinizin boyun ve kol bölümünü sıkın. Hava koşulları kötü ise dalgaya sırtınızı dönüp ağız ve burnunuza su girmesini engelleyin. Sakin bir şekilde çevrenize bakın ve etrafta herhangi bir can simidi veya tutunabileceğiniz bir obje olup olmadığına bakın. Eğer böyle bir obje bulursanız tutunup insanlar sizi bulana kadar olabildiğince hareketsiz bekleyin. Üzerinizde bir can simidi var ise, onu şişirin ve ekstra şişirmeye çalışın bu ayrıca soğuktan da koruyacaktır” dedi.

Sakin olmak her yerde hayat kurtarıyor

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