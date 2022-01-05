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Sal gibi kullandığı buz kütlesiyle Çoruh Nehri üzerinde gezindi

05.01.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sal gibi kullandığı buz kütlesiyle Çoruh Nehri üzerinde gezindi

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri üzerinde buz kütlesini sal gibi kullanan kişi, görenleri şaşırttı.

Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri kıyısına gelen Burak Yıldız, kısmen donan nehirde buz kütlesini kırarak üzerine çıktı.

Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini sal gibi kullanan Yıldız, yaklaşık 200 metre ilerledi.

Yıldız, buzun kırılması üzerine nehir içinde yürüyerek kıyıya çıktı.

Yıldız'ın bu anları, çevreden geçenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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