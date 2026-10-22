Salah'ın sırrı Trabzonlu aşçıları şaşırttı! Her gün şahit oluyorlar

Yaz transfer döneminde Liverpool ile sözleşmesi biten ve Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Muhammed Salah kısa sürede hem Trabzonsporluların hem de Türk futbol severlerin gözdesi oldu.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Bu sezon Trabzon formasıyla tüm kulvarlarda 11 resmi maça çıkan oyuncu 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Sezona olağanüstü bir şekilde giriş yapan Salah, hakkında “36 yaşına geldi, yaşlandı” gibi yapılan yorumlar yapanlara cevabı sahada verdi.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Mısırlı yıldızın ligdeki genç oyunculardan kondisyon olarak daha iyi görünmesinin sırrı öğrenildi.

YİYECEKLERİ TEK TEK TARTARAK YİYOR

Nefes Gazetesi'nin haberine göre sağlıklı beslendiği bilinen oyuncu, tüm yiyeceklerini gramajla tüketiyor. Kulüp binasında aldığı yiyecekleri tek tek tartarak yediği söylenen oyuncuya takım arkadaşları ve aşçılar gıpta ile bakıyor.

Yiyeceği salatayı bile tartarak yiyen oyuncuya takım arkadaşlarının takdirle baktığı belirtildi.