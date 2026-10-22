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Salah'ın sırrı Trabzonlu aşçıları şaşırttı! Her gün şahit oluyorlar

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, bu sezon 11 maçta kaydettiği 9 gol ve 4 asistle göz kamaştırırken, 36 yaşındaki Mısırlı yıldızın beslenme disiplini de gündem oldu. Trabzonlu aşçılar, yıldız ismin beslenme rutinine her gün şahit olurken; takım arkadaşlarının da takdirle takip ettiği belirtildi.

Salah'ın sırrı Trabzonlu aşçıları şaşırttı! Her gün şahit oluyorlar
Devrim Karadağ
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Yaz transfer döneminde Liverpool ile sözleşmesi biten ve Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Muhammed Salah kısa sürede hem Trabzonsporluların hem de Türk futbol severlerin gözdesi oldu.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Bu sezon Trabzon formasıyla tüm kulvarlarda 11 resmi maça çıkan oyuncu 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Sezona olağanüstü bir şekilde giriş yapan Salah, hakkında “36 yaşına geldi, yaşlandı” gibi yapılan yorumlar yapanlara cevabı sahada verdi.

Salah ın sırrı Trabzonlu aşçıları şaşırttı! Her gün şahit oluyorlar 1

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Mısırlı yıldızın ligdeki genç oyunculardan kondisyon olarak daha iyi görünmesinin sırrı öğrenildi.

YİYECEKLERİ TEK TEK TARTARAK YİYOR

Nefes Gazetesi'nin haberine göre sağlıklı beslendiği bilinen oyuncu, tüm yiyeceklerini gramajla tüketiyor. Kulüp binasında aldığı yiyecekleri tek tek tartarak yediği söylenen oyuncuya takım arkadaşları ve aşçılar gıpta ile bakıyor.

Salah ın sırrı Trabzonlu aşçıları şaşırttı! Her gün şahit oluyorlar 2

Yiyeceği salatayı bile tartarak yiyen oyuncuya takım arkadaşlarının takdirle baktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Muhammed Salah yemek
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