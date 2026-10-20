Salah'tan Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım: "Yüzde otuz beş"

Trendyol Süper Lig'in dev mücadelesinde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı mağlup ederken karşılaşmaya bordo-mavililerin Mısırlı süper yıldızı Muhammed Salah damga vurdu. Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen ancak bordo-mavili kulübe imza atan tecrübeli kanat oyuncusu, galibiyeti getiren golün ardından sosyal medyada gündem olan bir mesaj paylaştı.

"YÜZDE OTUZ BEŞ" PAYLAŞIMIYLA MİSİLLEME YAPTI

Karşılaşmada takımının ikinci golüne imza atarak galibiyette başrol oynayan Muhammed Salah, müsabakanın ardından kişisel sosyal medya hesabından "Yüzde otuz beş." yazarak göz kırpma emojisiyle bir paylaşım yaptı. Mısırlı yıldızın bu gizemli ifadesi, transfer döneminde yaşanan gelişmelere doğrudan bir gönderme olarak değerlendirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ KOMİSYON İDDİALARI NEDENİYLE YATMIŞTI

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Muhammed Salah'ın transferi, Mısırlı oyuncunun menajeri Ramy Abbas ile yaşanan pürüzler nedeniyle gerçekleşmemişti. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun menajerinin transferden yüzde 35 oranında komisyon talep ettiğini iddia ederek masadan kalktığı öne sürülmüştü. Salah'ın attığı golün ardından yaptığı bu paylaşım, söz konusu iddialara ve transfer sürecine bir yanıt olarak yorumlandı.

TRABZONSPOR FORMASIYLA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana sergilediği üstün performansla bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Bordo-mavili formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda 11 resmi müsabakada süre alan Muhammed Salah, 9 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek toplamda 13 gole doğrudan katkı sağladı.