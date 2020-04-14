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Salgın ayırdı, Vefa Grubu kavuşturdu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 14.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Lüleburgaz’da salgından dolayı annesinden uzak kalan Hiray Ö., doğum gününde Vefa Sosyal Destek Kurulu aracılığıyla annesiyle görüştü.Lüleburgaz Devlet Hastanesi personeli Şengül Ö., tüm dünyayı saran Covid-19 salgınından dolayı uzun zamandır kızıyla görüşemiyordu.

Salgın ayırdı, Vefa Grubu kavuşturdu

Lüleburgaz’da salgından dolayı annesinden uzak kalan Hiray Ö., doğum gününde Vefa Sosyal Destek Kurulu aracılığıyla annesiyle görüştü.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi personeli Şengül Ö., tüm dünyayı saran Covid-19 salgınından dolayı uzun zamandır kızıyla görüşemiyordu. Kızına hasret kalan ve doğum gününü kutlamak isteyen ancak tedbir amaçlı olarak evine gidemeyen Şengül Ö., İlçe Vefa Sosyal Destek Kurulundan yardım istedi.
Bunun üzerine İlçe Vefa Sosyal Destek Komisyonu Koordinatörü, 8 Kasım Mahallesi Vefa Sosyal Destek Komisyonu ile beraber vatandaşın ikamet adresine gitti. Şengül Ö.nün kızı Hiray Ö.nün doğum günü kutlanarak annesiyle görüntülü görüşmesini sağladı.

Salgın ayırdı, Vefa Grubu kavuşturdu

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