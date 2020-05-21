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Salgın döneminde “3-6 yaş arasındaki çocuklarla iletişim” anlatıldı

BARTIN HABERLERİ  | 21.05.2020 13:22 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde 3-6 yaş çocuklarla doğru iletişimin yöntemleri anlatıldı.Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) iş birliğiyle “Pandemi Döneminde 3-6 Yaş Çocukla İletişim” adlı bir seminer düzenlendi.

Salgın döneminde “3-6 yaş arasındaki çocuklarla iletişim” anlatıldı

Bartın Üniversitesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde 3-6 yaş çocuklarla doğru iletişimin yöntemleri anlatıldı.
Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) iş birliğiyle “Pandemi Döneminde 3-6 Yaş Çocukla İletişim” adlı bir seminer düzenlendi. Video seminer yöntemiyle gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ile akademik ve idari personel yoğun ilgi gösterdi.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Osman Şalcı tarafından verilen seminerde; çocukları etkin dinlemenin önemi, ebeveynlerin çocukla ilişkisinde etkili iletişim becerilerinin nasıl olması gerektiği, kişinin kendini doğru bir şekilde ifade etmesinin önemi ve çocuklarla olan ilişkisine etkisi, dinleme ve kendini ifade etme tekniklerinin birlikte kullanılması konularında bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca aile tutumları, iletişim engelleri, ifade becerileri gibi konulardan da etkin örnekler üzerinden bahsedildi.
Karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından tamamlanan video seminerlerin, önümüzdeki günlerde de salgın sürecine dair konular üzerinden devam edeceği bildirildi.
Pandemi sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin sürece dair önemli kazanımlar edinilmesine yardımcı olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizde ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart’ta görülmesinin ardından Cumhurbaşkanlığımızın koordinesinde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Yükseköğretim Kurulumuzun koordinesi ile önemli çalışmalar yapmaya gayret gösterdik. 23 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla eğitim-öğretime başladık ve başarıyla sürdürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışından çok değerli konuklarımızın katılımıyla tüm bileşenlerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Çalışıyoruz, üretiyoruz, başarıyoruz ve el birliğiyle ülkemizin gelişimine değer katmaya tüm paydaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında, yine uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak sürece dair psikososyal destek uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle emek veren, sürecin etkilerinin en aza indirilmesi ve motivasyonun arttırılması noktasında çaba sarf eden her bir bileşenimizi kutluyorum. Bu zorlu süreci de hep birlikte göstereceğimiz özveriyle aşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

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