Salgın döneminde teması azaltacak çözümler devam ediyor

Bursagaz, 1 milyonu aşkın abonesine, tüm işlemleri telefon, mobil cihaz ve bilgisayardan yapma kolaylığı sunuyor. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, salgın döneminde ‘Ofissiz Hizmet’ uygulamasıyla abonelerinin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, “Abonelerimiz, tüm işlemlerini bir telefon görüşmesiyle veya www.bursagaz.com adresi üzerinden gerçekleştirebilirler” dedi.

Bursagaz, 1 milyonu aşkın abonesine tüm işlemlerini Bursagaz merkezlerine gitmeden, çağrı merkezi ve internet sitesi üzerinden yapma kolaylığı sunuyor. ‘Ofissiz Hizmet’ uygulaması sayesinde, Bursagaz aboneleri doğalgaz kullanım sözleşmesi, sözleşme feshi, borç sorgulama, endeks bildirimi, randevu talebi oluşturma, fatura tutarını öğrenme ve ödeme gibi işlemlerini 444 11 33 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya www.bursagaz.com adresinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Aboneler belirli işlemler için ‘e-Devlet Kapısı’ uygulamasını da kullanabiliyor.

Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, Bursagaz abonelerinin özellikle salgın döneminde tüm işlemleri evlerinden yapabileceklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Abonelerimiz, tüm abonelik işlemlerini bir telefon görüşmesiyle veya www.bursagaz.com adresi üzerinden gerçekleştirebilirler. Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ‘Ofissiz Hizmet Projesi’ ile uzun zamandır 7/24 hizmet veren çağrı merkezimiz üzerinden işlem yapma kolaylığı sağlıyorduk. Bu dönemde internet sitemiz ve e-Devlet üzerinden de yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Abonelerimiz, yapacakları işlemin türüne göre çağrı merkezi, internet sitesi veya e-Devlet’ten birini tercih edebilirler.”

Bursagaz abonelerine iletişim bilgilerini güncellemeleri çağrısında da bulunan Çermikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önemli ve acil durumlarda abonelerimize ulaşabilmemiz büyük önem taşıyor. Bu nedenle tüm abonelerimizden, 444 11 33 Çağrı Merkezi’mizi arayarak iletişim bilgilerini doğrulamalarını, cep telefonu numaralarını değiştirdiler ise yeni numaralarını bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Sistemimizde cep telefonu numarası kayıtlı olan abonelerimize fatura bilgilerini de SMS olarak iletiyoruz.”

