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Salgın sürecinde kapalı kalan kafeterya sokak kedilerine yuva oldu

17.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak hayvanlarının içeri girebilmesi için kafeteryasının camına açtığı deliği Kovid-19 sürecinde yeniden açan Furkan Güney, kedilerin soğuk kış günlerinde ısınması ve beslenmesini sağlıyor - Güney: - "Hayvanseverim, burada sürekli kedi ve köpek besliyorduk. Kafemiz kapandıktan sonra da bunu yapmaya devam ettik. Kediler giriş çıkış yapsın diye camdaki bu deliği tekrar açtık. Pandemiden onlar etkilenmesin istedik"

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşteri ağırlayamadığı kafeteryasının camına daha önce yaptırdığı deliği tekrar açan işletmeci Furkan Güney, sokak kedilerini sıcak yuvayla buluşturdu.

Sekapark'ta normal zamanlarda yüzlerce kişiye hizmet veren kafeterya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapılarını müşterilerine kapattı.

İşletme sahibi Furkan Güney, daha önce bakımını üstlendiği sokak kedilerinin, kafeteryasına girip çıkabilmesi için cama açtırdığı ancak bir süre sonra kapattığı deliği, salgın sürecinde yeniden açtı.

Barınma imkanı sağladığı sokak kedileri için zaman zaman kafeteryanın içine ve dışına mama ve su bırakan Güney, duyarlı davranışıyla çevresindekilerin takdirini kazandı.

- "İş yerimiz müşterilere kapalı, sokak kedilerine açık"

Furkan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Sekapark'ta vatandaşlara hizmet verdiklerini, salgın sürecinde alınan tedbirler kapsamında iş yerlerinin kapalı olduğunu söyledi.

Her zaman sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye çalıştıklarını belirten Güney, bu süreçte onlar için bir şeyler yapmak istediklerini anlattı.

Güney, iş yerlerini müşterilere kapattıklarını ancak sokak kedileri için açık tuttuklarını ifade ederek bu süreçte onlara destek olmak istediklerini kaydetti.

Zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgından bütün dünya etkilendi ama sektör olarak en çok etkilenen kafe ve restoran sektörü oldu. Biz de tedbirler kapsamında dükkanımızı kapattık. Açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayvanseverim, burada sürekli olarak kedi ve köpek besliyorduk. Kafemiz kapandıktan sonra da bunları yapmaya devam ettik. Kediler giriş çıkış yapsın diye camdaki bu deliği tekrar açtık. Pandemiden onlar etkilenmesin istedik. Elimizden bu geliyordu, bunu yaptık."

Güney, bazen kendilerinin bazen de vatandaşların sokak kedilerine mama bıraktığını belirterek "Hem soğuktan korunsunlar hem de aç kalmasınlar istedik. Burası deniz kenarında olduğu için kışın da çok soğuk oluyor. Kafede soğuktan da korunuyorlar. Onlar için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Hayvanları, "Allah'ın dilsiz kulları" olarak nitelendiren Güney, onlara yardımcı olmanın hem İslam'da hem de Türk kültüründe bulunan çok önemli bir davranış olduğunu sözlerine ekledi.

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