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Salgında sokak hayvanlarına 2 bin 100 kilo mama desteği

İZMİR HABERLERİ  | 22.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalması üzerine sokak hayvanlarının aç kalmaması için salgın sürecinde bin 500 kilogramı köpek maması, 600 kilogramı da kedi maması olmak üzere toplam 2 bin 100 kilogram mama dağıttı.Korona virüs salgını sürecinde teyakkuza geçerek toplum sağlığının korunması için çalışmalar yürüten; salgının ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileriyle mücadele eden vatandaşlara destek olan Gaziemir Belediyesi, bu dönemde sokak hayvanlarını da unutmadı.

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalması üzerine sokak hayvanlarının aç kalmaması için salgın sürecinde bin 500 kilogramı köpek maması, 600 kilogramı da kedi maması olmak üzere toplam 2 bin 100 kilogram mama dağıttı.
Korona virüs salgını sürecinde teyakkuza geçerek toplum sağlığının korunması için çalışmalar yürüten; salgının ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileriyle mücadele eden vatandaşlara destek olan Gaziemir Belediyesi, bu dönemde sokak hayvanlarını da unutmadı. Salgın nedeniyle vatandaşların evde kalması ve sokağa çıkma kısıtlamaları üzerine sokak hayvanlarının aç ve susuz kalacağı endişesiyle harekete geçen Gaziemir Belediyesi, can dostların mama ve suya ulaşabilmeleri için destek oluyor. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanındaki mama ve su odaklarına düzenli olarak mama bırakıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park ve yeşil alanlar başta olmak üzere, sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği noktalara koyulan su odaklarına düzenli olarak su dolduruyor. Belediye, salgın sürecinde ilçedeki sokak havyanları için bin 500 kilogram köpek maması, 600 kilogram da kedi maması dağıttı. Toplam 2 bin 100 kilogram mama dağıtarak can dostların aç kalmasının önüne geçen belediye ekipleri mama ve su dağıtımını düzenli olarak sürdürüyor.

“Can dostlarımızı unutamayız”
Veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barınma, ilaçlama ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, salgın sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadıklarını dile getirdi. Bu dönemde sokak hayvanları için “Bir kap mama, bir kap su” kampanyasını başlatarak vatandaşlardan sokak hayvanları için mama ve su bırakmalarını istedikleri söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Salgından korunmak için bizler eve kapanırken can dostlarımız sokakta aç kalmasın diye onlara mama ve su dağıtıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanların bu zor günlerde aç ve susuz kalmasına izin veremeyiz. Belediye olarak bugüne kadar 2 bin 100 kilogramlık mamayı ilçenin dört bir yanındaki parklarda ve belirli noktalarda hayvanlar için dağıttık. Can dostlarımızın her zaman yanında olacağız. Ekiplerimiz, onlar için mama ve su dağıtmaya devam edecek” dedi.

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