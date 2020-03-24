Salı Pazarında korona virüs tedbirleri

Efeler Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına korona virüse karşı semt pazarlarında önlem almayı sürdürdü.

Uzak Doğu’da ortaya çıkmasından kısa süre sonra Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika ve Afrika kıtasını etkisi altına alan ve 15 binden fazla insanın ölümüne neden olan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Efeler Belediyesi, açık pazar yerlerinde tedbirler almaya devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle birlikte kurulan çözüm birimi Efe -Masa, Salı Pazarında tezgah açan esnafa maske ve eldiven dağıttı. Pazar yerinde ateş ölçümü de yapan Efe-Masa personelleri vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı.

Salgının ülkemizde görüldüğü günden bu yana korona virüsle mücadele için belediyenin tüm olanaklarını seferber eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Halk sağlığını korumak için pazar esnafımıza gereken tedbirleri almaları için yardımcı oluyoruz. Efe-Masa ekiplerimiz de esnaflarımıza eldiven ve maske dağıtıyor. Bir yandan da ilçemizin genelinde denetimlerimiz ve ortak kullanım alanlarında dezenfektasyon çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

