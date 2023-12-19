Salih Bademci ve Hazal Subaşı'lı Dilek Taşı dizisine usta oyuncu! O isim kadroda

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Dilek Taşı dizisi yeni bölümleriyle çok konuşuluyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.

Osman Taşçı’nın yönettiği dizinin Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı ve Çiçek Dilligil’den oluşan güçlü kadrosuna çok değerli bir usta isim dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turgay Tanülkü “Dilek Taşı” dizisiyle anlaştı. Usta aktör diziye “Aziz” rolüyle katılacak ve Mustafa’nın (Salih Bademci) geçmişinden gelen önemli bir karaktere hayat verecek. Tanülkü dizinin kadrosuna 15. bölümde dahil olacak.





