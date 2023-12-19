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Salih Bademci ve Hazal Subaşı'lı Dilek Taşı dizisine usta oyuncu! O isim kadroda

19.12.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrolünde yer aldığı Dilek Taşı dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran diziye usta bir oyuncu daha katıldı.

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Dilek Taşı dizisi yeni bölümleriyle çok konuşuluyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.

Turgay Tanülkü 1

Osman Taşçı’nın yönettiği dizinin Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı ve Çiçek Dilligil’den oluşan güçlü kadrosuna çok değerli bir usta isim dahil oldu.

Turgay Tanülkü 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turgay Tanülkü “Dilek Taşı” dizisiyle anlaştı. Usta aktör diziye “Aziz” rolüyle katılacak ve Mustafa’nın (Salih Bademci) geçmişinden gelen önemli bir karaktere hayat verecek. Tanülkü dizinin kadrosuna 15. bölümde dahil olacak.

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Turgay Tanülkü dilek taşı Oyuncu
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