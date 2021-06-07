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Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti:

07.06.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Formasını severek ve büyük bir gururla taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınız helal edin"

Sözleşmesi sona eren Salih Uçan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.

Salih Uçan, "Sevgili Alanyasporlular" diyerek başladığı mesajında, birçok takımda forma giydiğini ancak Alanyaspor'un yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiasıyla inanılmaz farklı ve özel bir kulüp olduğunu belirtti.

Alanya'da çok güzel 2 sene geçirdiğini vurgulayan Salih, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gururla taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınız helal edin."

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