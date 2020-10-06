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Salih Yalçıntaş BİK Kocaeli Şube Müdürü olarak atandı

SAKARYA HABERLERİ  | 06.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

5 yıl boyunca Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü olarak görev yapan Salih Yalçıntaş, Basın İlan Kurumu (BİK) Kocaeli Şube Müdürü olarak atandı.Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, BİK Kocaeli Şube Müdürü olarak atandı.

Salih Yalçıntaş BİK Kocaeli Şube Müdürü olarak atandı

5 yıl boyunca Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü olarak görev yapan Salih Yalçıntaş, Basın İlan Kurumu (BİK) Kocaeli Şube Müdürü olarak atandı.
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, BİK Kocaeli Şube Müdürü olarak atandı. AA’da 5 yıl bölge müdürü olarak görev yapan Salih Yalçıntaş, Kanal 54 TV’nin Genel Yayın Müdürlüğü ve Sakarya Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Sarı Basın kartı sahibi, evli ve 2 çocuk babası Yalçıntaş önümüzdeki günlerde görevine başlayacak.

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