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Salihli Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı

MANİSA HABERLERİ  | 17.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulanan vatandaşlara şehrin değişik noktalarına kurduğu stantlarda dezenfektan ve maske dağıttı.Bilim Kurulu’nun kararı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı, bu Pazar 12.00-18.00 saatleri arasında kaldırıldı.

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulanan vatandaşlara şehrin değişik noktalarına kurduğu stantlarda dezenfektan ve maske dağıttı.
Bilim Kurulu’nun kararı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı, bu Pazar 12.00-18.00 saatleri arasında kaldırıldı. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de, bu kapsamda sokağa çıkıp yürüyüş yapan ve temiz hava alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dezenfektan ve kendi ürettiği maskelerden dağıttı.
Salihli Belediyesi’nin tüm birimleriyle yeni tip korona virüs salgınına karşı canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu hafta ikinci kez evlerinden dışarı çıkan vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıttıklarını söyledi. Salgınla mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere mutlaka uyulmasını isteyen Başkan Kayda, “Evlerinden çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın maskesiz sokağa çıkmasını önlemek ve onların sağlıklarını korumak için sorumluluk alanımızdaki tüm mahallelerimizde maske temin noktaları oluşturduk. Ekiplerimiz, değerli büyüklerimize şehrin değişik noktalarında maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. Salgından korunmak için mutlaka kurallara uyalım ve evlerimizde kalalım. Dışarı çıkmak zorunda kalırsak mutlaka maske takalım ve sosyal mesafeye uyalım.” dedi.

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