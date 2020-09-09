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Salihli Belediyespor transfere başladı

MANİSA HABERLERİ  | 09.09.2020 17:07 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı.Manisa’yı BAL’da Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor ve Ahmetli Belediyespor ile birlikte temsil edecek olan Salihli Belediyespor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına başladı.Tecrübeli teknik direktör Ferudun Yarkın ile yeniden anlaşan yeşil-beyazlı ekip, iç transferde 5 oyuncu ile anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başladı.
Manisa’yı BAL’da Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor ve Ahmetli Belediyespor ile birlikte temsil edecek olan Salihli Belediyespor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına başladı.
Tecrübeli teknik direktör Ferudun Yarkın ile yeniden anlaşan yeşil-beyazlı ekip, iç transferde 5 oyuncu ile anlaşma sağladı. Salihli Belediyespor yönetimi, iç transferde geçen sene kadroda yer alan Feyyaz Aluş, Furkan Çarkçı, Cihat Erdem, Umut Kadir Kiraz, ve Berkay Kalakçı ile yeniden anlaşarak renklerine bağladı. Beş oyuncu Yeşil-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Belediyespor Razlı Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Sözer, “Transfer çalışmalarımıza yeni başladık, bundan sonra devam edecek. Hedefimiz bir üst lige çıkmak” dedi.

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