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Salihli Kızılay ev ev yemek dağıttı

MANİSA HABERLERİ  | 28.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçeye bağlı Pazarköy Mahallesinde mahalle halkına ev ev iftar yemeği dağıttı.Geçtiğimiz yıl mahallelerde kurduğu iftar sofralarında iftar yemeği veren Kızılay Salihli Şubesi, bu Ramazan ayında yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, yemekleri evlere dağıtıyor.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçeye bağlı Pazarköy Mahallesinde mahalle halkına ev ev iftar yemeği dağıttı.
Geçtiğimiz yıl mahallelerde kurduğu iftar sofralarında iftar yemeği veren Kızılay Salihli Şubesi, bu Ramazan ayında yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, yemekleri evlere dağıtıyor. Kızılay Şube Başkanı A. Cüneyt Musal ve gönüllüler 5 çeşit yemeği Pazarköy Mahallesinde mahalle sakinlerine ev ev gezerek dağıttı.
Ramazan aynın yardımlaşma ayı olduğunu belirten Kızılay Şube Başkanı Musal, “Her yıl farklı mahallelerimizde Kızılay olarak iftar yemeği veriyorduk. Ama bu Ramazan ayında korona virüs tedbirleri kapsamında iftar yemeğini vatandaşımızın kapısına götürüyoruz. Sıcak iftar yemeği dağıtımını ise gönüllerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi.
Her hafta bir mahallede iftar yemeği dağıtacaklarını vurgulayan Musal, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik etti.

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