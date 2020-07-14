YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli Razlıspor, yeniden Yıldız’a emanet

Salihli Razlıspor, yeniden Yıldız’a emanet

MANİSA HABERLERİ  | 14.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Manisa 1.

Salihli Razlıspor, yeniden Yıldız’a emanet

Manisa 1. Amatör Küme ekiplerinden Salihli Razlıspor, Teknik Direktör Levent Yıldız ile yeniden anlaşma sağladı. Yıldız, yeni sezon için resmi sözleşmeye imza attı.
Kulüp Başkanı Seyfettin Toker, 2020-2021 sezonunda teknik direktör Levent Yıldız ile yeniden anlaştıklarını söyledi. Hedeflerinin Süper Amatör Küme’ye çıkmak olduğunu anlatan Toker, yeni sezonda sporseverlere seyir zevki yüksek bir Razlıspor izlettirmek istediklerini sözlerine ekledi.
Razlıspor ile yeni sezon için anlaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Levent Yıldız, futbolun çok sevildiği Razlı Mahallesinin takımını çalıştırmaktan onur duyacağını söyledi. Yıldız "Hedefi olan kulübümle tekrar anlaştığım için mutluyum. Geçen sene uyum sorununu aştık ve mevcut olan kadromuzu koruduk, tespit edilen eksik bölgelere yapacağımız takviyelerle ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:50
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:42
Yatsı
22:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Nursen Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yunusemre Belediyesi, Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Yunusemre Belediyesi, Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.