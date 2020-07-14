Salihli Razlıspor, yeniden Yıldız’a emanet

Manisa 1. Amatör Küme ekiplerinden Salihli Razlıspor, Teknik Direktör Levent Yıldız ile yeniden anlaşma sağladı. Yıldız, yeni sezon için resmi sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Seyfettin Toker, 2020-2021 sezonunda teknik direktör Levent Yıldız ile yeniden anlaştıklarını söyledi. Hedeflerinin Süper Amatör Küme’ye çıkmak olduğunu anlatan Toker, yeni sezonda sporseverlere seyir zevki yüksek bir Razlıspor izlettirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Razlıspor ile yeni sezon için anlaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Levent Yıldız, futbolun çok sevildiği Razlı Mahallesinin takımını çalıştırmaktan onur duyacağını söyledi. Yıldız "Hedefi olan kulübümle tekrar anlaştığım için mutluyum. Geçen sene uyum sorununu aştık ve mevcut olan kadromuzu koruduk, tespit edilen eksik bölgelere yapacağımız takviyelerle ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz." dedi.

