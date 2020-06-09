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Salihli’de YKS koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 09.06.2020 14:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2020 Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS) Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleştirildi.Salihli Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde küresel korona virüs salgını süreci içerisinde Salihli’de de yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavında alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve adayların daha sağlıklı bir ortam içinde sınavlarını yürütebilmesi, varsa eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi yönünde çalışmalar yapabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.Sınav öncesi, sınav sırasında ve sınav sonrasında kurumlarca alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli ÖSYM Sınav Koordinatörü Doç.Dr.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2020 Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS) Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleştirildi.
Salihli Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde küresel korona virüs salgını süreci içerisinde Salihli’de de yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavında alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve adayların daha sağlıklı bir ortam içinde sınavlarını yürütebilmesi, varsa eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi yönünde çalışmalar yapabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.
Sınav öncesi, sınav sırasında ve sınav sonrasında kurumlarca alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli ÖSYM Sınav Koordinatörü Doç.Dr. Cihangir Alaca, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç ve İlçe Nüfus Müdür Vekili Fatma Zehra Ülker katıldı.

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