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Salihlili judocu Duygu Dirgen Avrupa Şampiyonu oldu

MANİSA HABERLERİ  | 03.03.2020 14:00 | Son Güncelleme

Salihli Belediyespor’un milli judocusu Duygu Dirgen, Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda +70 kilogramda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Salihli Belediyespor’un milli judocusu Duygu Dirgen, Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda +70 kilogramda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye ile 17 ülkeden judocuların mücadele ettiği turnuvaya 8 sporcu ile katılan Salihli Belediyespor’un milli sporcuları, şampiyonada iki 3.’lük, bir 5.’lik ve bir 7.’lik madalyasının sahibi oldu.
Avrupa Judo Birliği’nin (EJU) yıllık faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya Kemer’de gerçekleştirildi. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Fransa, Avustralya, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Ermenistan, İtalya ve Polonya olmak üzere 17 ülkeden 173 kadın ve 356 erkek judocu Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda madalya mücadelesi verdi.
Salihli Belediyespor’un milli judocusu Duygu Dirgen, Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda +70 kilogramda Ay-yıldızlı formayla altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Salihli Belediyespor’un milli judocularından 40 kilogramda Aysun Ağdeve ve 57 kilogramda Şilan Bitgin bronz madalyanın sahibi olurken 44 kilogramda Ceren Yılmaz beşincilik, 40 kilogramda Nehir Ekşi de yedincilik madalyası kazandı.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda şampiyon olan Duygu Dirgen ve madalya kazanan milli judocular ile Belediyespor antrenörleri Özlem Akın Ayaz, Ferhat Duman ve Raziye Ersoy’u kutladı.

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