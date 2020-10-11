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Salihli’nin sultanları galibiyetle başladı

MANİSA HABERLERİ  | 11.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Aydın’da oynadığı ligin açılış maçında Aydın Gençlik Hizmetleri Voleybol Takımını set vermeden 3-0 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı.Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Aydın’da oynadığı ligin açılış maçında Aydın Gençlik Hizmetleri Voleybol Takımını set vermeden 3-0 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin açılış maçında deplasmanda Aydın Gençlik Hizmetleri Voleybol Takımı ile karşılaştı. Aydın Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli’nin Sultanları, ilk seti 25-11, ikinci ve üçüncü seti de 25-13 alarak maçı set vermeden 3-0 kazandı. Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle lige 3 puanla başladı.
Salihli Belediyespor, önümüzdeki hafta Pazar günü saat 14.00’te evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Aydın deplasmanında kazanarak lige galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.

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