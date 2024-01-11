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Salihli’ye 13 milyon TL’lik yağmur suyu hattı

11.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Atatürk Mahallesinde yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlara son vermek adına yaklaşık 13 milyon TL yatırım bedeli ile 1.5 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışması yapacak.

Salihli’ye 13 milyon TL’lik yağmur suyu hattı

Sözleşmesi imzalanan projede ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde büyük öneme sahip altyapı yatırımlarıyla şehrin refah seviyesinin yükseltilmesinde önemli projelere imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla MASKİ, Salihli’ye bağlı Atatürk Mahallesi’nde yaklaşık olarak 13 milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştireceği 1.5 kilometrelik yağmur suyu hattı projesinin sözleşmesini imzaladı. Yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlara son vermek adına hayata geçirilecek projede ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. MASKİ ekipleri, proje yapılana kadar bölgede aşırı yağış anında yaşanabilecek su birikintilerine karşı vatandaşların mağdur olmaması için de çalışmalar yaptı.

“BU PROJE BÖLGE İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Yağmur suyu hattı projesi ile bilgi veren Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Salihli ilçemize bağlı Atatürk Mahallesi’nde aşırı yağışlı havalarda su birikintileri oluşuyordu. Ekiplerimiz bu bölgedeki su birikintilerine vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyordu. Ancak bu sorunun kökten çözümü adına yağmur suyu hattı projesi hazırlandı. Projenin ihale aşamalarının ardından sözleşmesi imzalandı ve yüklenici firmaya teslim edildi. 1.5 kilometrelik bir hat döşenecek. Bu yatırımın bedeli 13 milyon TL. Önümüzdeki günlerde ilk kazma vurulacak. Bu çalışma ile bölgedeki yağmur sularının sağlıklı bir şekilde tahliyesi sağlanarak, yağışlı havalarda su baskınlarının önüne geçilmiş olacak” dedi.

Salihli’ye 13 milyon TL’lik yağmur suyu hattı

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