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Salma Hayek’ten 54. yaş pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Salma Hayek, 54. yaşına özel paylaştığı mayolu fotoğrafla büyük beğeni topladı.

Meksikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Hayek mayolu bir fotoğrafına yer verirken, düzgün fiziğiyle yıllara meydan okudu.

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Ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafın altına, “Bilin bakalım kim 54 oluyor? Bu arada bu bir TBT değil. Tatil boyunca bir fotoğrafçıya dönüşen Marjo’ya teşekkürler” notunu düştü.

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Hayek ve eşi François-Henri Pinault.

Hayek, 2009 yılından bu yana Fransız iş adamı François-Henri Pinault’la evliliğini sürdürüyor.


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