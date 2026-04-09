SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Somer Sivrioğlu, Sinem Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz ve daha fazlası...

Son dakika haberi: İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı.

Sabah Gazetesi'nden Leyla Yıldız ve Atakan Irmak'ın haberine göre; oyuncu Burak Deniz, Ender Eroğlu (Norm Ender)'inde aralarında olduğu 14 kişi hakkında operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu:



Hafsanur Sancaktutan Emir Can İğrek Somer Sivrioğlu Serra Pirinç Ogün Alibaş Utku Ünsal Sinem Özenç Ünsal Elif Büşra Pekin Ahsen Eroğlu Burak Deniz Mert Demir Emre (FEL) Öztürk Norm Ender Enes Güler

11 ismin gözaltına alındığı, 2 ismin firari durumda olduğu ve 1 ismin de yurtdışında olduğu belirtildi.