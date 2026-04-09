SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Somer Sivrioğlu, Sinem Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz ve daha fazlası...

Son dakika haberi: İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı.
Sabah Gazetesi'nden Leyla Yıldız ve Atakan Irmak'ın haberine göre; oyuncu Burak Deniz, Ender Eroğlu (Norm Ender)'inde aralarında olduğu 14 kişi hakkında operasyon düzenlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu:
11 ismin gözaltına alındığı, 2 ismin firari durumda olduğu ve 1 ismin de yurtdışında olduğu belirtildi.
