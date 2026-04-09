SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Somer Sivrioğlu, Sinem Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz ve daha fazlası...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. 14 yeni isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Elif Büşra Pekin, Sinem Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz ve Mert Demir de var.

Öznur Yaslı İkier

Son dakika haberi: İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı.

Sabah Gazetesi'nden Leyla Yıldız ve Atakan Irmak'ın haberine göre; oyuncu Burak Deniz, Ender Eroğlu (Norm Ender)'inde aralarında olduğu 14 kişi hakkında operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu:

  1. Hafsanur Sancaktutan
  2. Emir Can İğrek
  3. Somer Sivrioğlu
  4. Serra Pirinç
  5. Ogün Alibaş
  6. Utku Ünsal
  7. Sinem Özenç Ünsal
  8. Elif Büşra Pekin
  9. Ahsen Eroğlu
  10. Burak Deniz
  11. Mert Demir
  12. Emre (FEL) Öztürk
  13. Norm Ender
  14. Enes Güler

11 ismin gözaltına alındığı, 2 ismin firari durumda olduğu ve 1 ismin de yurtdışında olduğu belirtildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
