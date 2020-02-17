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Salman: "7 ilçeye hitap ediyoruz"

ORDU HABERLERİ  | 17.02.2020 16:13 | Son Güncelleme

Fatsa Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman, 7 ilçeye hizmet verdiklerini söyledi.20 yıldır başkanlık görevimi sürdürdüğünü hatırlatan Serdar Selman, "Her geçen gün buradaki esnaflarımız kendilerini güncelleyerek son sistem teknolojik hizmet veren birer işletme olarak faaliyetlerine devam ediyorlar” dedi.Başkan Serdar Salman yaptığı açıklamada, “Sanayi sitemizde boş dükkan yok.

Salman: "7 ilçeye hitap ediyoruz"

Fatsa Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman, 7 ilçeye hizmet verdiklerini söyledi.
20 yıldır başkanlık görevimi sürdürdüğünü hatırlatan Serdar Selman, "Her geçen gün buradaki esnaflarımız kendilerini güncelleyerek son sistem teknolojik hizmet veren birer işletme olarak faaliyetlerine devam ediyorlar” dedi.
Başkan Serdar Salman yaptığı açıklamada, “Sanayi sitemizde boş dükkan yok. Bölgeye hitap eden bir sanayi olduk ve Fatsa ilçemiz başta olmak üzere 7 ilçeye hitap ediyoruz. Gelişmeye açık bir sanayiyiz. Esnaflarımız servis özelliğinde özel servislere sahipler. Her türlü marka aracın tamirinden her işine kadar burada işlemler gerçekleşiyor. Her türlü araç gereç sanayimizde mevcuttur. Fatsa ilçemizin sanayi noktasında yer sıkıntısı var. Bir bu kadar yer daha olsa o kadar daha esnafımız burada hizmetlerini gerçekleştirir. Şehir içinde dahi sanayide olması gereken esnaflar yer alıyor. Bu esnaflarında da sanayi bünyesinde ticaretlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Fatsa ilçemize toplamda 1500-2000 iş yerini içinde barındırdığı bir sanayi gerekli diye düşünüyorum. Fatsa her konuda büyüyor ve ekonomisi de buna bağlı olarak yükseliyor. Araç muayene istasyonun bizim sanayimiz içinde olması da bizler için son derece önemlidir. Bu araçların eksik ve noksanlarını muayene öncesi sanayi sitemizde gerçekleşiyor. Bu durumda ticaretin hareketlenmesine sebep oluyor. Merkez eğitim okulunda sanayimizde olması bizim konumumuzu bir nebze olarak daha da artırıyor. Bölge sanayisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm üyelerimize ve esnaflarımıza başarılı işler diliyorum” diye konuştu.

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Altinordu
Elif Eczanesi
Altinordu
Katırcıoğlu Eczanesi
Altinordu
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Fatsa
Ulvi Eczanesi
Fatsa
Arı Eczanesi
Unye
Özsoy Eczanesi
Unye
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