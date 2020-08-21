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Şalpazarı’nda 95 yaşındaki alzheimer hastası kayıp şahıs bulundu

TRABZON HABERLERİ  | 21.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Trabzon Şalpazarı ilçesinde 95 yaşındaki alzheimer hastası kayıp şahıs evinin 500 metre yakınında ormanlık alanda bulundu.Şalpazarı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesi Tezyanı mevkiinde ikamet eden 95 yaşındaki Alzheimer hastası Emin Angıt’ın dün sabah saatlerinde kaybolduğu bilgisi gelmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Şalpazarı’nda 95 yaşındaki alzheimer hastası kayıp şahıs bulundu

Trabzon Şalpazarı ilçesinde 95 yaşındaki alzheimer hastası kayıp şahıs evinin 500 metre yakınında ormanlık alanda bulundu.
Şalpazarı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesi Tezyanı mevkiinde ikamet eden 95 yaşındaki Alzheimer hastası Emin Angıt’ın dün sabah saatlerinde kaybolduğu bilgisi gelmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT, jandarma ve mahalle halkının katıldığı arama çalışmaları sonrasında Angıt, evinden 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Yürüyecek takati bulunmayan yaşlı şahıs sedyeye alınarak evine götürülürken, sağlık ekipleri tarafından da sağlık kontrolünden geçirildi.

Şalpazarı’nda 95 yaşındaki alzheimer hastası kayıp şahıs bulundu

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