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  4. Saltuklu önerisine ABB desteği

Saltuklu önerisine ABB desteği

ERZURUM HABERLERİ  | 08.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın “Saltuklu Yılı” fikrine tam destek verdi.ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Tarihsel zenginliklerimizin bir şekilde gün yüzüne çıkartılması gerekiyor ve Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’ın fikri bu bakımdan büyük önem taşıyor” dedi.Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, medeniyetler beşiği olan Erzurum’un sahip olduğu tarihsel zenginliği ön plana çıkartacak her adıma sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı.

Saltuklu önerisine ABB desteği

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın “Saltuklu Yılı” fikrine tam destek verdi.
ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Tarihsel zenginliklerimizin bir şekilde gün yüzüne çıkartılması gerekiyor ve Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’ın fikri bu bakımdan büyük önem taşıyor” dedi.
Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, medeniyetler beşiği olan Erzurum’un sahip olduğu tarihsel zenginliği ön plana çıkartacak her adıma sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın, 2020 yılının Saltuklu Yılı olarak ilan edilmesi fikrinin isabetli bir yaklaşım olduğunu dile getiren Başkan Çakır, bu önerinin mutlaka eyleme dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Anadolu’nun kapılarının Türklere Malazgirt Meydan Muharebesi ile birlikte açıldığını ve 1071 tarihinin bu bakımdan çok önemli olduğunu anlatan Mehmet Musa Çakır, “Malazgirt Savaşı, aynı zamanda Anadolu’nun İslam’la tanışması anlamına da gelir. Bu savaşın ardından Erzurum’da 130 yıl boyunca hüküm sürmüş olan Saltuklular ise, şehrimize tarihi nitelik kazandıran ve derin izler bırakmış olan Türk-İslam medeniyetidir. Bugün bile şehrimiz birçok tarihi eserle o dönemi yansıtma ve izler barındırmaktadır. Bu bakımdan 2020 yılının Saltuklu yılı ilan edilmesi sadece Erzurum özelinde değil, Anadolu için de ehemmiyet taşımaktadır. Çünkü Erzurum Anadolu demek; Anadolu Erzurum demektir” ifadelerini kullandı.
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın bu girişiminin mutlaka desteklenmesi ve her platformda dile getirilmesi gerektiğini anlatarak, “Bu mesele siyasetçilerimizin de önceliği olmalı, en üst düzeyde ve en yüksek perdeden ifade edilmelidir. Yeni yetişen neslin nasıl bir şehirde yaşadıklarını bilmeye hakları olduğu gibi, geçmişlerini de öğrenmeye hakları var. Bu farkındalığı hepimiz birlikte oluşturmalıyız. Medya olarak; Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’ı bu konuda yalnız bırakmayacağız, destekçisi olacağız” diye konuştu.

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