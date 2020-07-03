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Saman balyalarını istiflerken düşen genç yaralandı

KONYA HABERLERİ  | 03.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde saman balyalarını üst üste istiflerken dengesini kaybeden 27 yaşındaki genç, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek hastanelik oldu.Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bozan Mahallesinde meydana geldi.

Saman balyalarını istiflerken düşen genç yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde saman balyalarını üst üste istiflerken dengesini kaybeden 27 yaşındaki genç, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek hastanelik oldu.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bozan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlenmiş tarlalarındaki saman balyalarını araçlarla evine getiren Ramazan K. (27), saman balyalarını üst üste istiflerken bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralanan Ramazan K., Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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