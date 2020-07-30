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Samancılar sitesinin yolu yenilendi

VAN HABERLERİ  | 30.07.2020 09:47 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan samancılar sitesinin yollarını yeniledi.Van Büyükşehir Belediyesi, kentte meslek gruplarının yer aldığı iş alanlarında yenileme çalışmalarını devam ettiriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan samancılar sitesinin yollarını yeniledi.
Van Büyükşehir Belediyesi, kentte meslek gruplarının yer aldığı iş alanlarında yenileme çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; oto sanayi sitesi, hayvan pazarı ve briketçiler sitesinin ardından uzun yıllardır yolları bozuk olan samancılar sitesinin de yollarını yeniledi. Özalp yolu üzerinde Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan 10 dönümlük samancılar sitesi alanında yürütülen dolgu ve reglaj çalışmaları ile site çevresi yeni bir görünüme kavuştu.
Samancılar sitesine ilk defa bir belediyenin çalışma yaptığını kaydeden esnaf, yürütülen çalışmalardan ötürü Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.

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