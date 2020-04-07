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Samandağ Belediyesi maske dağıtımına başladı

HATAY HABERLERİ  | 07.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Samandağ Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, bugünden itibaren maske dağıtımına başlandı.Belirlenen dağıtım noktaları olan Hz.

Samandağ Belediyesi maske dağıtımına başladı

Samandağ Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, bugünden itibaren maske dağıtımına başlandı.
Belirlenen dağıtım noktaları olan Hz. Hıdır Türbesi, Deniz-Çevlik yol ayırımı, Abdullah Cömert Parkı, Belediye Zabıta noktası, İş Bankası önü, Tekebaşı Zabıta noktası, Sutaşı Işıklar ve Tomruksuyu yol çatısının yanı sıra Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarda maske dağıtımı yapılıyor.
Maske takma zorunluluğu getirilen ulaşım araçları ve marketlerde maske dağıtımı yapan zabıta ekipleri, vatandaşlara maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirme yaparak uyarılarda bulunuyorlar.
Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin bütün imkanlarını halkımızın sağlığı için kullanmaktan asla geri durmayacak düzenli olarak maske dağıtımını sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için kurallara uymaları ve topluma açık alanlarda maskelerini mutlaka takmalarını rica ediyoruz" dedi.verildi.

Samandağ Belediyesi maske dağıtımına başladı

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