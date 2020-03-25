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Samandağ’da marketlere korona virüs tebligatı

HATAY HABERLERİ  | 25.03.2020 21:02 | Son Güncelleme

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyi ilçe genelindeki marketlere tebliğ etti.İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelgesi Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tüm iş yerlerine tebliğ edildi.

Samandağ’da marketlere korona virüs tebligatı

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyi ilçe genelindeki marketlere tebliğ etti.

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelgesi Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tüm iş yerlerine tebliğ edildi. Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Öğün, "İnsanlarımızın güvenliği ve sağlıkları için gece gündüz demeden ekiplerimiz ile birlikte yoğun bir çalışma yapmaktayız. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir" dedi.

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