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SAMDOB’dan Samsunlulara unutamayacakları bir konser

SAMSUN HABERLERİ  | 20.09.2020 12:53 | Son Güncelleme

19 (korona virüsü) salgınının sıkıntılı sürecine ilaç gibi gelecek “Gala Konser”, 21 Eylül Pazartesi akşamı Samsunlu seyircilerle buluşacak.Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin (SAMDOB) titizlikle gerçekleştirdiği konserler dizisi “Gala Konser” ile devam ediyor.

19 (korona virüsü) salgınının sıkıntılı sürecine ilaç gibi gelecek “Gala Konser”, 21 Eylül Pazartesi akşamı Samsunlu seyircilerle buluşacak.
Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin (SAMDOB) titizlikle gerçekleştirdiği konserler dizisi “Gala Konser” ile devam ediyor. Samsunlu sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek açık havada gerçekleştiriliyor. Biletleri günler öncesinden tükenen Gala Konser, Samsun Devlet Opera ve Balesi binası yan tarafında bulunan açık hava sahnesinde 21 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek.
Piyanist Onur Altıparmak, solist sanatçılara eşlik edecek. 55 kişinin katılım sağlayabileceği konserde, bir buçuk metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek koltuk dizilimi yapılacak. Konser öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı çalışanları tarafından konser alanında pandemi koşullarına uygunluk kontrolleri gerçekleştirildi ve en üst seviyede tedbirler alındı.
Samsun Valiliğinin yayınlamış olduğu genelgeyle zorunlu hale gelen HES kodu uygulaması, konser alanı girişinde görevlilerce yapılacak. Etkinlikten bir saat önce gelecek olan seyirciler, e-Devlet sistemi üzerinden aldıkları HES kodu ile risk grubunda olup olmadıkları sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişleri gerçekleştirilecek. Konser alanına giriş yapılmasıyla maske takmanın zorunlu olacağı konserde, önceden sosyal mesafe kuralına göre hazırlanan oturma düzeniyle bir buçuk metre arayla oturmaları sağlanacak. Etkinlikler esnasında da izleyicilerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyumları kontrol edilecek.
Etkinliklere ait sezon biletleri, Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesi ve internet adresinden temin edilebiliyor. Samsun Devlet Opera ve Balesi gişeleri hafta içi ve cumartesi günleri saat 10.00-18.00 saatleri arasında, temsil günleri saat 20.30’a kadar açık olacak.

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Öğle
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İkindi
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