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  4. Samet Akaydin transferini resmen açıklamıştı, Fatih Terim şimdi de Ertaç Özbir'i istiyor!

Samet Akaydin transferini resmen açıklamıştı, Fatih Terim şimdi de Ertaç Özbir'i istiyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.01.2024 19:12 | Son Güncelleme:
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Panathinaikos ile kariyerine yeni bir sayfa açan Fatih Terim, Süper Lig'den ilk transferini Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin ile yaparken, şimdi de Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir için harekete geçti.

Ertaç Özbir

Ertaç Özbir

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Yeşil sahalara Yunan ekibi Panathinaikos ile dönen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Samet Akaydın transferiyle Süper Lig'den ilk hamlesini yaparken bir isme daha kancayı taktı.

SÜPER LİG'DEN BİR TRANSFER DAHA

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Yunanistan ekibindeki üç lig maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden 70 yaşındaki teknik direktör, daha önce Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı kiralık olarak transfer etmişti. Bu transferin ardından Terim, Panathinaikos'un kaleci sıkıntısını gidermek için yönetimden Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir'i transfer etmeyi istedi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

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Terim, 34 yaşındaki kaleciyle bizzat görüştü. Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi. İki kulübün görüşmelerinin ardından deneyimli kalecinin Yunanistan'a transfer olacağı bildirildi.

4 MAÇTA 4 GOL

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Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı dört maçta kalesinde sadece dört gol gördü. Bu karşılaşmalarda Panathinaikos'un kalesini Alberto Brignoli (1 maç) ve Yuri Lodygin (3 maç) korudu.

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