Samet Akaydin transferini resmen açıklamıştı, Fatih Terim şimdi de Ertaç Özbir'i istiyor!

Yeşil sahalara Yunan ekibi Panathinaikos ile dönen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Samet Akaydın transferiyle Süper Lig'den ilk hamlesini yaparken bir isme daha kancayı taktı.

SÜPER LİG'DEN BİR TRANSFER DAHA

Yunanistan ekibindeki üç lig maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden 70 yaşındaki teknik direktör, daha önce Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı kiralık olarak transfer etmişti. Bu transferin ardından Terim, Panathinaikos'un kaleci sıkıntısını gidermek için yönetimden Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir'i transfer etmeyi istedi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Terim, 34 yaşındaki kaleciyle bizzat görüştü. Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi. İki kulübün görüşmelerinin ardından deneyimli kalecinin Yunanistan'a transfer olacağı bildirildi.

4 MAÇTA 4 GOL

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı dört maçta kalesinde sadece dört gol gördü. Bu karşılaşmalarda Panathinaikos'un kalesini Alberto Brignoli (1 maç) ve Yuri Lodygin (3 maç) korudu.





