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Şampiyon antrenör, şampiyon tekvandocular yetiştiriyor

İZMİR HABERLERİ  | 22.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler kazanan Gaziemir Belediyesi Tekvando Antenörü Volkan Yalçınkaya, belediyenin düzenlediği kurslarda 350 sporcuya eğitim veriyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler kazanan Gaziemir Belediyesi Tekvando Antenörü Volkan Yalçınkaya, belediyenin düzenlediği kurslarda 350 sporcuya eğitim veriyor. Yalçınkaya’nın kurslarda keşfettiği sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklara imza atıyor.
Gaziemir Belediyesi’nin sporcuları son yıllarda tekvando sporunda ulusal ve uluslararası turnuvalarda şampiyonluklara imza atıyor. Bu başarının arkasında yetenekli sporcuları keşfeden ve onları eğiten tekvandonun yıldız ismi Volkan Yalçınkaya var.
Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Anrenörü Volkan Yalçınkaya, henüz 7 yaşında başladığı tekvando sporunda Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü başta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada dereceler kazandı. Kariyerinin ilk derecesini 13 yaşındayken alan Yalçınkaya, son katıldığı 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında uluslararası şampiyon oldu. Milli sporcu Volkan Yalçınkaya, Dünya Tekvando Şampiyonasında ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

350 kişilik kursta yetenek keşfi
Dünya Tekvando Şampiyonasında dünya şampiyonluğu için mücadele edecek olan Volkan Yalçınkaya, hem şampiyonaya hazırlanıyor hem de yeni şampiyonlar yetiştirmek için eğitim veriyor. Şampiyon antrenör, Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği spor kurslarında 350 sporcuya eğitim veriyor. Haftanın altı günü ESBAŞ Spor Salonunda, Volkan Yalçınkaya’nın koordinatörlüğünde düzenlenen kurslarda antrenörler Filiz Yalçınkaya ve Rahmi Çelik yönetiminde sporcular yetiştiriliyor.
Kurslarda yetenekli tekvandocuları keşfeden milli antrenör, bu sporcularla özel olarak ilgileniyor. Başarılı sporcular için özel antrenman programı hazırlayan Yalçınkaya’nın yetiştirdiği öğrenciler, ulusal ve uluslararası turnuvalarda şampiyonluklara imza atıyor. İmza attığı başarılarla sporculara örnek olan Antrenör Volkan Yalçınkaya, şampiyonlar yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyor. Yalçınkaya’nın belediye kurslarında yetiştirdiği sporculardan 20’si milli takıma seçildi.
Yetiştirdiği sporcuların birçok başarıya imza attığını ifade eden Volkan Yalçınkaya, “Kurslarımızda yetenekli sporcularımızı küçük yaşta keşfederek önce belediye takımına kazandırıyor, oradan da milli takıma yükselmelerini sağlıyoruz. Çok yetenekli sporcularımız var. Milli takım formasıyla uluslararası turnuvalarda dereceler kazanan sporcularımızın, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

“Spor, hayattaki başarının önünü açıyor”
Ailelere, çocuklarını mutlaka bir spor dalına teşvik etmeleri önerisinde bulunan Volkan Yalçınkaya, sporun çocuklara fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden birçok fayda sağladığına vurgu yaptı. Tekvando sporuna 6 yaşından itibaren başlanabileceğini söyleyen Yalçınkaya, “Spor yapan çocuklarımızın kasları gelişiyor ve fiziki olarak güçleniyorlar. Tekvando yaparak disiplinli yaşamayı öğrenen ve özgüvenleri gelişen sporcular, hayatın her aşamasında daha başarılı oluyor” dedi. Spor yapmanın eğitim hayatına engel olmadığını; tam tersine, spor yapanların okulda daha başarılı olduğunun altını çizen Yalçınkaya şunları söyledi: “Spor hayatlarında başarıyı yakalayan sporcular okul başarılarıyla da örnek oluyor. Sporcularımız, başarı sıralamasında en önde gelen okullarda ve büyük üniversitelerin önemli bölümlerinde eğitim hayatlarını başarıyla sürdürüyor.”

Tekvandocu aile
Volkan Yalçınkaya gibi eşi Filiz Yalçınkaya ve 6 yaşındaki kızı Ecrin’de tekvando sporuna sevdalı. Şampiyon antrenörün tekvando sayesinde tanıştığı ve 7 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Filiz Yalçınkaya da tekvando antrenörlüğü yapıyor. Tekvando sporunu adeta yaşam biçimleri haline getiren Yalçınkaya ailesinin çocukları da bu sporla ilgileniyor. Sporcu anne babanın çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Ecrin, 4 yaşından beri tekvando yapıyor. Ailesinin antrenörlüğünde temelden eğitim alan Ecrin, babasının yolundan emin adımlarla ilerliyor.

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