YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Şampiyon güreşçi Akbudak, Kahramanmaraş'taki depremde ölen güreşçinin ailesiyle buluştu

Şampiyon güreşçi Akbudak, Kahramanmaraş'taki depremde ölen güreşçinin ailesiyle buluştu

09.05.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Burhan Akbudak, memleketi Kahramanmaraş'a dönüp depremde hayatını kaybeden güreşçi arkadaşının ailesini ziyaret etti.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden güreşçilerden Mehmet Eskisarılı'nın babası Necati Eskisarılı'yı kent merkezindeki iş yerinde ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, eski TİGEM Genel Müdürü ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hasan Gezginç'in de katıldığı ziyarette, depremde hayatını kaybeden güreşçiler için Kuran’ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Ardından üzerinde Akbudak'ın resminin olduğu pasta kesildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan milli güreşçi Burhan Akbudak, Kahramanmaraş'ta 9 güreşçiyi kaybettiklerini söyledi.

Depremin hemen ardından Kahramanmaraş'a geldiğini anlatan Akbudak, şöyle konuştu:

"Depremin birinci günü Hırvatistan'da maça gitmiştik. Buraya gelirken bir kişinin üzerinden bir taş atsak kardır düşüncesiyle depremin ikinci günü Kahramanmaraş’a geldim. Güreşçi kardeşlerimizi enkaz altından çıkartmak için yardımcı olmaya çalıştım. Tabii yüzyılın afeti. Çok büyük bir felaket. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve 9 güreşçimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şampiyonadan sonra da memleketim Kahramanmaraş'a geldim. Bugünde hayatını kaybeden güreşçilerimizden Mehmet Eskisarılı'nın babası Necati Eskisarılı abimizi ziyaret ettik. Buradaki ailelere yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Maddi manevi onların yanındayım. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Altın madalya kazanıp memleketine dönen Akbudak'ı kutlayan Necati Eskisarılı da milli sporcunun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Burhan kardeşime Kahramanmaraş'a altın madalya kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Gençlerin örnek alacağı bir sporcu, kendisini canı gönülden kutluyorum. Kendisinin olimpiyat madalyasını almasını çok istiyorum.” İfadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden güreşçi Aslan Ekiz'in babası Ramazan Ekiz de Akbudak'ın kazandığı altın madalya ile yaşadıkları acının az da olsa hafiflettiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elbistan’da kırsal mahallelere katlanabilir konteynerler kuruluyorElbistan’da kırsal mahallelere katlanabilir konteynerler kuruluyor
Tunceli’de boz ayı ailesi ve yaban keçileri görüntülendiTunceli’de boz ayı ailesi ve yaban keçileri görüntülendi
Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandıErzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş ziyaret

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 9 Mayıs Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:22
Öğle
12:34
İkindi
16:22
Akşam
19:36
Yatsı
21:04

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Salı

Elmas eczanesi
Onikisubat
Boran eczanesi
Pazarcik
Kibris eczanesi
Turkoglu
Nefes eczanesi
Onikisubat
Tugrul eczanesi
Afsin
Yeditepe eczanesi
Onikisubat
Merkez eczanesi
Cagliyancerit
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.