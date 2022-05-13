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Şampiyon halterciden Vali Tekbıyıkoğlu'na ziyaret

13.05.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyon halterciden Vali Tekbıyıkoğlu'na ziyaret

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz ve antrenörlüğünü de üstlenen babası Hayrettin Kurnaz, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti.

Tekbıyıkoğlu, Yunanistan'ın Girit adasında yapılan şampiyonada, koparmada 150 ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya elde eden milli sporcu Kurnaz'a, çeyrek altın taktı.

Kurnaz da Vali Tekbıyıkoğlu'na milli takım forması hediye etti.

Tekbıyıkoğlu, Hakan'ın sık sık ziyaretçileri olduğunu belirterek, her şampiyonadan sonra kabul ettiklerini söyledi.

Hakan Kurnaz'ın, Kırıkkale'nin yetiştirdiği en büyük genç sporculardan birisi olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Kendisi gelecek vadeden bir sporcumuz. Bundan sonraki şampiyonalarda da aynı başarıyı kendisinden bekliyoruz. Böyle bir umudumuz var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Kurnaz da "10 yıldır halterle ilgileniyorum. Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okuttum. Valimize de çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefim büyüklerde dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp de yer aldı.

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