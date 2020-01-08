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Şampiyona ödül

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 08.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon olan Lüleburgazlı atlet Yaşar Kanbir, ödülünü Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü Başkanı Sedat Balaban’ın elinden aldı.Lüleburgaz’ın başarılı atletlerinden Yaşar Kanbir, Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon oldu.

Şampiyona ödül

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon olan Lüleburgazlı atlet Yaşar Kanbir, ödülünü Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü Başkanı Sedat Balaban’ın elinden aldı.
Lüleburgaz’ın başarılı atletlerinden Yaşar Kanbir, Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon oldu. Kanbir, geçtiğimiz günlerde Atletik Spor Kulübü Başkanı ve başarılı iş adamı Sedat Balaban tarafından ödüllendirildi.
Ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Yaşar Kanbir “Bu ödülü sporun bilimselliğine inanan, sporu ve sporcuyu her platformda destekleyen Sedat Balaban’dan almak ayrı bir heyecan veriyor. Çünkü kendinizi yaptığınız işe daha motive olmuş hissediyorsunuz” dedi.

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Buyukkaristiran
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B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Yeni Özen Eczanesi
Pinarhisar
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