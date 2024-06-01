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Şampiyonlar Ligi finali öncesi Ancelotti'den Arda Güler kararı! Onunla görüştü ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.06.2024 20:16
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında oynanacak final öncesi Arda Güler'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak edilirken, tecrübeli çalıştırıcı Ancelotti'nin yıldız isimle özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi finali öncesi Ancelotti'den Arda Güler kararı! Onunla görüştü ve...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında oynanacak finalde belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

ARDA GÜLER YEDEK

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Dev final öncesi ilk 11'ler belli olurken, milli yıldız Arda Güler mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

Borussia Dortmund (Muhtemel): Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

ANCELOTTI ARDA İLE GÖRÜŞTÜ

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Dev final öncesi son antrenmanda Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın, genç yıldıza Borussia Dortmund ile oynanacak final hakkında; "Sana ihtiyacımız olursa oynayacaksın, o yüzden yeteneğine güveniyorum, bu finalde hepiniz önemlisiniz..." dediği öğrenildi.

TÜRK FUTBOLCULAR SAHNEDE

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Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.

Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.

Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.

15 VE 2. ŞAMPİYONLUKLARIN PEŞİNDELER

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"Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.

Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.

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