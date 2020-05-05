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Şampiyonlar Ligi için Vedat Muriqi hazırlığı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi için transfer haberleri devam ediyor. İşte İtalyan basınının Lazio ile ilgili son haberi...

Şampiyonlar Ligi için Vedat Muriqi hazırlığı

Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin talipleri, harekete geçmek için transfer sezonunun başlamasını bekliyor. İtalyan ekibi ise büyük oynayacak.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen Lazio, Zenit'ten Artem Dzyuba, Genk'ten Ianis Hagi ve Real Zaragoza'dan Luis Suarez'in yanı sıra Vedat Muriç'i de transfer listesine ekledi.

Haberde Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da Kosovalı oyuncuyla ilgilendiği öne sürülürken, Fenerbahçe Kulübü'nün bu futbolcu için ilk etapta belirlediği bonservis bedelinin ise 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. (Akşam)

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