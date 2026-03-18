Şampiyonlar Ligi'nde tarihi geri dönüş! Sporting imkansızı başardı: Bu kez Bodo buz kesti

Portekiz’de futbol tarihine geçecek, torunlara anlatılacak bir gece yaşandı. Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, imkansız denileni başararak Norveç ekibi Bodo/Glimt’i adeta sahadan sildi.

ABLUKA İLK YARIDAN BAŞLADI!

Maçın başlama düdüğüyle birlikte tribünlerin de desteğini arkasına alan Sporting, Bodo/Glimt savunmasını ilk dakikadan itibaren abluka altına aldı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatarak umutlarını tazeleyen Portekiz temsilcisi, ikinci yarıda tempoyu daha da artırarak Norveç duvarını paramparça etti.

BODO/GLİMT NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI!

Turnuvanın bu sezonki sürpriz ekibi Bodo/Glimt, 3-0’lık avantajın rahatlığıyla çıktığı deplasmanda hayatının şokunu yaşadı. Sporting’in hücum hattı karşısında çaresiz kalan kuzey temsilcisi, uzatmalar dahil kalelerinde gördükleri 5 gole engel olamayarak Avrupa defterini kapattı.

İLK ÇEYREK FİNALİST BELLİ OLDU! RAKİP ARSENAL...

Bu sonuçla birlikte Sporting Lizbon, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde adını çeyrek finale yazdıran ilk takım olma onuruna erişti. Maç sonu Jose Alvalade Stadyumu’nda binlerce taraftarın eşlik ettiği kutlamalar sabaha kadar sürdü.

KENDİNDEN EMİN KONUŞMUŞTU!

İlk maçta Bodø/Glimt'e 3-0 mağlup olan Sporting'de teknik direktör Rui Borges:

"Rövanşta galibiyet isteyen ve tarihte görülmemiş bir şey başarmaya çalışan bir takım göreceksiniz. Sporting'in gerçek gücünü göstereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BİR ÇOK DEVİ YENDİ! CİMBOM'A TAKILDI...

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Bodo/Glimt’in bu sezon devirdiği rakipler:

3-0 Sporting

2-1 Inter

3-1 Inter

2-1 Atletico Madrid

3-1 Manchester City

Bodo, temsilcimiz Galatasaray’a İstanbul’da 3-1 yenilmişti.

NORVEÇ'TE RESMEN KRAL!

Bodo/Glimt, 2020 yılından bu yana Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı maçlarda etkileyici bir performansa imza attı. Norveç ekibi, bu süreçte çıktığı 45 karşılaşmada 34 galibiyet alırken sadece 9 kez mağlup oldu ve 2 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, özellikle büyük takımlara karşı aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çekti. Roma’yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Bodo/Glimt, Porto, Manchester City ve Inter gibi Avrupa devlerini de sahasında geçmeyi başardı. Norveç ekibi ayrıca Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetlerle de Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir rakip haline geldi.

Zaman zaman Arsenal, Tottenham ve Juventus gibi güçlü ekipler karşısında kayıplar yaşasa da, genel tablo Bodo/Glimt’in iç sahada ne kadar zor bir rakip olduğunu gözler önüne seriyor. Norveç temsilcisi, Avrupa kupalarında kendi sahasını adeta bir kaleye çevirerek rakiplerine korku salmaya devam ediyor.