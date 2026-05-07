UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! Bayern Münih'i eleyen PSG, Arsenal'in finaldeki rakibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'ın rakibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PSG BAYERN MÜNİH'İ SAF DIŞI BIRAKTI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanşında Almanya ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da Fransa temsilcisi PSG'yi ağırladı.

PSG, 3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan getirdiği topta Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Fransa'daki ilk maçı 5-4 kazanan PSG, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.

MARQUİNHOS, ROBERTO CARLOS'U ÜNVANINI ELE GEÇİRDİ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.

Arsenal ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

FİNALİN ADI: PSG-ARSENAL

Arsenal, yarı final mücadelesinde Atletica Madrid'i eleyerek yıllar sonra finale yükselme başarısı göstermişti.

