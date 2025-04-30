SPOR

80
75
54
52
50
48
45
43
43
42
42
40
40
37
34
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2025 08:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanırken, bugün birçok mücadeleye sahne olacak. Peki bugün hangi maçlar var? 30 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları...

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Barcelona-Inter

30 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter karşılaşacak. Her iki takım da 8 maç sonunda 19 puanla ligde bulunuyor. Barcelona, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 2. sırada. Inter ise aynı istatistikle 4. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve TRT 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Muş SK-Silifke Belediyespor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Muş SK ile Silifke Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Kolibri Ağrı 1970 SK ile Kırıkkale FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Belediye Kütahyaspor ile Düzce Cam Düzcespor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Yurt Et Amasyaspor FK ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Silivrispor-Tire 2021 FK

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Silivrispor ile Tire 2021 FK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Küçükçekmece Sinop SK-Çorluspor 1947

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Küçükçekmece Sinop SK ile Çorluspor 1947 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Zonguldakspor FK ile Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

52 Orduspor FK-Pazarspor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan 52 Orduspor FK ile Pazarspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Viking-Haugesund

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Viking ile Haugesund takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Petrzalka-Zilina II

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Petrzalka ile Zilina II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

S.S. Murata-Faetano

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde San Marino 1. Ligi liginde oynanacak olan S.S. Murata ile Faetano takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

FC Fiorentino-Juvenes/Dogana

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde San Marino 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Fiorentino ile Juvenes/Dogana takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

USM Alger-ASO Chlef

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Alger ile ASO Chlef takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Deportivo Guastatoya-Antigua GFC

01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Guatemala Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Deportivo Guastatoya ile Antigua GFC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Canlı Skor

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kadrosu! Gardi'ye tam yetki verildi, 3 yıldız isim...Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kadrosu! Gardi'ye tam yetki verildi, 3 yıldız isim...
Şampiyonlar Ligi'nde PSG rüzgarı esiyor!Şampiyonlar Ligi'nde PSG rüzgarı esiyor!
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra geri dönüyor! Fenerbahçe detayı görenleri duygulandırdı

Merih Demiral, Al-Hilal yedek kulübesine daldı! Jorge Jesus araya girdi ve kırmızı kart çıktı!

Merih Demiral, Al-Hilal yedek kulübesine daldı! Jorge Jesus araya girdi ve kırmızı kart çıktı!

Fenerbahçe seneler sonra yeni Appiah’ı buldu!

Fenerbahçe seneler sonra yeni Appiah’ı buldu!

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak açıklama!

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak açıklama!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.