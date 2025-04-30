Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Barcelona-Inter

30 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter karşılaşacak. Her iki takım da 8 maç sonunda 19 puanla ligde bulunuyor. Barcelona, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 2. sırada. Inter ise aynı istatistikle 4. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve TRT 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Muş SK-Silifke Belediyespor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Muş SK ile Silifke Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Kolibri Ağrı 1970 SK ile Kırıkkale FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Belediye Kütahyaspor ile Düzce Cam Düzcespor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Yurt Et Amasyaspor FK ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Silivrispor-Tire 2021 FK

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Silivrispor ile Tire 2021 FK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Küçükçekmece Sinop SK-Çorluspor 1947

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Küçükçekmece Sinop SK ile Çorluspor 1947 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Zonguldakspor FK ile Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

52 Orduspor FK-Pazarspor

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan 52 Orduspor FK ile Pazarspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Viking-Haugesund

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Viking ile Haugesund takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Petrzalka-Zilina II

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Petrzalka ile Zilina II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

S.S. Murata-Faetano

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde San Marino 1. Ligi liginde oynanacak olan S.S. Murata ile Faetano takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

FC Fiorentino-Juvenes/Dogana

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde San Marino 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Fiorentino ile Juvenes/Dogana takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

USM Alger-ASO Chlef

30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Alger ile ASO Chlef takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Deportivo Guastatoya-Antigua GFC

01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Guatemala Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Deportivo Guastatoya ile Antigua GFC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00