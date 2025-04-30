Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! Bugün hangi maçlar var? 30 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Barcelona-Inter
30 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter karşılaşacak. Her iki takım da 8 maç sonunda 19 puanla ligde bulunuyor. Barcelona, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 2. sırada. Inter ise aynı istatistikle 4. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor ve TRT 1 kanallarından canlı yayınlanacak.
Muş SK-Silifke Belediyespor
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Muş SK ile Silifke Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Kolibri Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Kolibri Ağrı 1970 SK ile Kırıkkale FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Belediye Kütahyaspor-Düzce Cam Düzcespor
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Belediye Kütahyaspor ile Düzce Cam Düzcespor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Yurt Et Amasyaspor FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Yurt Et Amasyaspor FK ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Silivrispor-Tire 2021 FK
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Silivrispor ile Tire 2021 FK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Küçükçekmece Sinop SK-Çorluspor 1947
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Küçükçekmece Sinop SK ile Çorluspor 1947 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Zonguldakspor FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Zonguldakspor FK ile Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
52 Orduspor FK-Pazarspor
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan 52 Orduspor FK ile Pazarspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Viking-Haugesund
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Viking ile Haugesund takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Petrzalka-Zilina II
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Petrzalka ile Zilina II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
S.S. Murata-Faetano
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde San Marino 1. Ligi liginde oynanacak olan S.S. Murata ile Faetano takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
FC Fiorentino-Juvenes/Dogana
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde San Marino 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Fiorentino ile Juvenes/Dogana takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
USM Alger-ASO Chlef
30 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Alger ile ASO Chlef takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Deportivo Guastatoya-Antigua GFC
01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Guatemala Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Deportivo Guastatoya ile Antigua GFC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
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