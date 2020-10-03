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Şampiyonların tayları Katar'da boy gösterecek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

TİGEM sahibi olduğu "Turbo"nun ardından "Tamerinoğlu" ve "Ayabakan" isimli safkan Arap atlarının dondurulmuş aygır sperması Katar'a ihraç edildi - Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Neşet Ormancı: - "Ayabakan ve Tamerinoğlu adlı aygırlardan toplam 30 doz dondurulmuş sperma 750 bin lira karşılığında Katar'a gönderildi. Biz gelir elde etmekten öte Osmanlı'dan miras olan Arap atı gen kaynağımızı koruyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) sahibi olduğu safkan Arap atlarından "Turbo"nun ardından "Tamerinoğlu" ve "Ayabakan"ın da dondurulmuş aygır spermasının ihracatından 750 bin lira gelir sağlandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirdiği safkan Arap taylarının yanı sıra dondurulmuş sperma satışıyla da atçılığa hizmet veriyor.

İşletmede damızlık olarak atçılığa hizmet veren "Turbo" isimli aygırın 30 doz sperması nisan ayında Katar'a ihraç edilerek 1 milyon 500 bin lira gelir elde edildi.

Bu satışın ardından Anadolu Tarım İşletmesi damızlık kadrosunda bulunan ve katıldıkları çok sayıda yarışta şampiyonlukları bulunan "Tamerinoğlu" ve "Ayabakan" isimli safkan Arap aygırlarının spermalarının ihracatı planlandı.

İşletmede 2019 yılında kurulan "Aygır Sperması Üretim Laboratuvarı"nda özel işlemden geçirilen "Tamerinoğlu" ve "Ayabakan" isimli aygırlara ait 15'er doz dondurulmuş sperma Katar'a satıldı.

Böylece Anadolu Tarım İşletmesinin 2020 yılı içinde dondurulmuş sperma ihracatından elde ettiği gelir 2 milyon 250 bin liraya ulaştı.

- "Osmanlı'dan miras olan Arap atı gen kaynağımızı koruyoruz"

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Neşet Ormancı, AA muhabirine, pistlerde başarılı olan safkan Arap atlarının işletmelerinin bünyesinde aygır olarak hizmet verdiğini söyledi.

Söz konusu aygırların spermalarını laboratuvarda dondurduklarını ifade eden Ormancı, şöyle konuştu:

"Dondurulmuş spermayı yetiştiricilere veriyoruz. İhracata da başladık. 'Turbo', 'Tamerinoğlu', 'Ayabakan', 'Altaha' gibi yarış camiasının şampiyon atları elimizde mevcut. Nisan ayında 'Turbo'nun 30 doz spermasını Katar'a ihraç ederek bir ilki gerçekleştirdik. Söz konusu ihracatın ardından kısraklarda başarılı gebelik sonuçları alınmasıyla Katar'dan yeni bir talep oldu. 'Ayabakan' ve 'Tamerinoğlu' adlı aygırların toplam 30 doz dondurulmuş sperması 750 bin lira karşılığında Katar'a gönderildi. Biz gelir elde etmekten öte Osmanlı'dan miras olan Arap atı gen kaynağımızı koruyoruz."

Ormancı, atlardan "Turbo"nun 2009, "Ayabakan"ın da 2008'de Dünya Arap Atı Organizasyonu (WAHO) tarafından yılın en iyi atı olarak seçildiğini anımsatarak, bu aygırların taylarının satış ihalelerinde önemli ücretle alıcı bulduğunu bildirdi.

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