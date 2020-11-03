Şampiyonluk kupası Rektör Kalan’a teslim edildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Kulübü Hentbol Takımı, namağlup olarak kazandığı kupayı Rektör Kalan’a takdim etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 21-25 Ekim tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Bölgesel Lig Grup Müsabakalarını namağlup olarak tamamlayarak 2. Lige çıkma başarısı gösteren ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı kazandıkları kupayı ALKÜ Spor Kulübü’nün Başkanlığı’nı da yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’a takdim etti. Rektörlük Makamı Toplantı Salonu’nda şampiyon takımı kabul eden Rektör Kalan, turnuvayı yenilgisiz olarak tamamlayarak Alanya’ya Hentbol branşında bir ilki yaşatan sporcuları tebrik etti. Henüz yeni kurulan bir takım ve genç bir kulüp olmasına karşın, Alanya’nın, tarihinde ilk kez 2. Ligde ALKÜ Spor Kulübü Hentbol Takımı tarafından temsil edilecek olmasının kendisini gururlandırdığını dile getiren Rektör Kalan, “Henüz yolun başındayız. Sizlerin azimle ve inançla elde ettiğiniz bu başarının bir başlangıç olduğunu bundan sonraki ilk hedefinizin 1. Lige çıkmak olduğunu biliyorum. Bizler de sizlerin bu hedefinize ulaşabilmeniz için elimizden gelen desteği vermekle yükümlüyüz. Verdiğiniz mücadeleden ve elde edilen başarıdan dolayı bir kez daha kutlarım. Emeği geçen herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Kupa takdiminin ardından Rektör Kalan, şampiyon takımı ve teknik heyeti öğle yemeğinde ağırladı.



