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Şampiyonluk maçı öncesi Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a telefon!

30.05.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Galatasaray Futbol takımı kafilesi Ankara’ya ulaştı. Sarı-kırmızılıları Esenboğa Havalimanı’na akın eden yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a sürpriz bir telefon geldi.

Şampiyonluk maçı öncesi Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a telefon!

Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray Futbol A Takımı ve teknik heyeti, gerçekleştirdiği özel bir uçuşla yarın akşam karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için İstanbul’dan Ankara’ya hareket etti. Esenboğa Havalimanı’nı sarı kırmızıya boyayan çok sayıda Galatasaray taraftarı, futbolculara ve teknik ekibe sevgi gösterisinde bulundu.

Pankartlarla ve tezahüratla karşıladıkları futbolcuları takım otobüsüne uğurlayan sarı kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle uzun bir süre otobüsü takip etti. Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi ise kamp yapacağı otele yerleşti. Ankaragücü ile bu akşam saat 20:00’de Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak Aslan’ın kamp kadrosu ise şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.

DURSUN ÖZBEK'TEN SÜRPRİZ TELEFON

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Teknik Direktör Okan Buruk’u arayarak başarılar dileyen Özbek, “İlk günden beri Cumhuriyet’in 100. senesinde şampiyon olacağımızı söyledik. Bu özel senede şampiyonluğa Ankara’da ulaşacak olmamız sembolik açıdan çok değerli. Şampiyonluk, Ankara’ya yakışır” dediği öğrenildi.

İŞ DERBİYE KALIRSA...

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Galatasaray, Ankaragücü ile berabere kalırsa, sarı-lacivertlilerin iki farklı galibiyetleri bile yeterli olmayacak. Üç farklı galibiyette, Fenerbahçe, genel averajı da ele geçireceği için mutlu sona ulaşacak.


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